Doktorlar ve polisler hakkında suç duyurusu

İstanbul Maltepe'de 26 Temmuz günü 2 küçük çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından linç edilen G.B.'nin ölümüne dair soruşturma devam ediyor.



"POLİS VE DOKTOR HAKKINDA YASAL İŞLEM"

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, iki çocuğun babası Kenan Bozkurt, B.'yi tanımadıklarını ve çocuklarının kaçırılmaya çalışıldığını söylerken ailenin avukatı ise iddiaları reddetti. B. ailesinin avukatı Turgay Özcan linç olayının çok yönlü soruşturulduğunu ifade ederek müvekkiline karakola götürülmeden önce hastanede sağlam raporu verildiğini söyledi. Avukat Özcan linç olayına ilişkin polisler ve doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Davayı sonuna kadar götüreceklerini kaydeden Özcan "Bize ailesinin getirmiş olduğu farklı anlatımlar da var. Burada bu linç girişimiyle beraber polisin ileriki aşamalarda görevini düzgün yapmadığı, işkence yaptığı iddiasında bulundu bize. Doktorun buna sağlam rapor vermesi de düşündürücü. Linç olayında bulunan insanlarla beraber idari ve adli anlamda polis ve doktor ya da doktorlarla da ilgili gerekli yasal işlemleri devam ettiriyoruz" dedi.



"ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ"



G.B.'yi uzun süredir tanıdığını belirten Özcan "Ben linç olayını duyduğum zaman çok şaşırdım. G.B. ve ailesinin uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. Bizim büronun altında bir büfe işletiyordu. Özellikle çocukları çok severdi. Bir çocuk eksik para verdiği zaman ya da annesinin yanında ağladığı zaman 'ne istiyorsun' deyip onu ücretsiz veren bir insandı" diye konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA"



Olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ileri süren avukat Özcan, "Anladığım kadarıyla bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir şey. Ve abartılan bir olay. G. orada iyilik mi yapmak istedi, çocuğu mu sevmek istedi. O şekilde olduğuna inanıyorum" diyerek iddiaları reddetti.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

B.'nin ölümüne dair soruşturmada lince karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmış, biri savcılıktan ikisi ise "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest kalmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işyerlerine ait kamera kayıtları incelemeye alınmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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