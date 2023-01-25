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Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de doktorların "anestezi" kavgasına soruşturma! -Güncel haberler
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Balıkesir'de doktorların "anestezi" kavgasına soruşturma! Anestezi asistanı: "Beni kanlar içinde bırakıp gittiler

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, doktorlar arasında çıkan kavgada darp edilen anestezi asistanı Muhammed Ali Ertan yüzünden yaralandı. Kavgaya karışan diğer 3 doktordan birinin de parmağı kırıldı. Ameliyattan çıkan hastanın çabuk uyandırılması için kendisine baskı yaptığını ileri sürdüğü Anestezi Asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan, "Konuşacağını söyleyerek beni havalandırma boşluğuna çağırdı. Burada genel cerrahi hocası ve asistanla bana yumruklarla saldırdı. Beni kanlar içinde orada bırakıp, gittiler. Üçünden de şikâyetçiyim" dedi. Olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından da soruşturma başlattı

Balıkesir'de doktorların
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DHA

Balıkesir'de, hastanede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darp edilen anestezi asistanı Muhammed Ali Ertan ile kavgaya karışan diğer 3 doktor birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, iddiaya göre, 23 Ocak'ta ameliyat olan hastanın uyanma süresi nedeniyle Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan arasında tartışma yaşandı. Doktorlar, daha sonra birlikte başka ameliyata girdi. Girdikleri ikinci ameliyatın çıkışında 2 doktor, hastanenin havalandırma boşluğunda tekrar bir araya geldi.

BİRİ YÜZÜNDEN YARALANDI, DİĞERİNİN PARMAĞI KIRILDI

İkili arasındaki tartışma, arbedeye dönüştü. Genel Cerrahi Servisi'nde görevli doktorlar Azad Gazi Şahin ve Uğur Mengeneci'nin de karışmasıyla kavga büyüdü. Anestezi asistanı Dr. Ertan, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken, genel cerrah Şahin'in ise sol el baş parmağı kırıldı. Ertan, görev yaptığı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Şahin ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi edildi. Her ikisi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Anestezi asistanı Dr. Ertan, jandarma, Balıkesir Tabip Odası ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne giderek kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü doktorlar Azad Gazi Şahin, İsmail Şayan ve Uğur Mengeneci hakkında şikâyetçi oldu. Asıl kendilerinin mağdur olduğunu ileri süren 3 doktor da Ertan için jandarma ve Balıkesir Tabip Odası'na şikâyette bulundu.

"BASKI NEDENİYLE OLAYLAR YAŞANDI"

Karşılaştığı cerrahi baskı nedeniyle olayların yaşandığını öne süren anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan, "Dr. İsmail Şayan, 'Hastayı çabuk uyandıralım. Çok vakamız var. Ne ilaç varsa verin uyansın' diyerek, sert bir üslupla bana baskı yaptı. Ben de bu işin böyle olmayacağını belirtip, 'Hasta tamamen derlenmeden, salondan çıkaramam, vakanın çokluğu beni ilgilendirmez. Benim işim şu anki hastanın sağlığı, işime karışmayın' dedim.

ARAMIZDA KISA BİR TARTIŞMA OLDU

Aramızda kısa bir tartışma oldu. Birkaç saat geçtikten sonra tartıştığımız genel cerrahideki arkadaş beni aradı. Daha güzel bir tonla, 'Muhammet müsait misin? Konuşalım' dedi. Kabul ettim. 'Tartışma olur, tatlıya da bağlanır' diye düşündüm. Sürekli yüz yüze bakıyoruz. Daha rahat konuşacağımızı söyleyerek beni yangın merdivenine çağırdı. 'Hemen üst taraftaki havalandırma boşluğunda konuşalım' dedi.

YERDE YÜZÜME YUMRUK ATMAYA DEVAM ETTİ

Üst kata çıkar çıkmaz, bir genel cerrahi hocası ve bir asistanla bana yumruklarla saldırdı. Sonra hocaları, çelme takıp beni yere düşürdü. Yerde yüzüme yumruk atmaya devam etti. Yüzümden yaralandım, kaşım açıldı. Beni kanlar içinde orada bırakıp gittiler. Zorlukla hocamızın yanına gittim. Beni sedyeyle acile servise götürdüler. Çoğu yerimde ağrı sızı var. Üçünden de şikayetçiyim" diye konuştu.

"HASTA UYANMAKTA GECİKTİ" İDDASI

Genel cerrahi asistanı Dr. Uğur Mengeneci de Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Muhammed Ali Ertan arasında hastanın geç uyanmasıyla ilgili sorundan dolayı tartışma yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Dr. İsmail Şayan, hastanın geç uyanması bir probleme mi yol açacak diyerek, anestezi asistanı Dr. Ertan'a 'Hocanı çağır, hastada problem mi var?' diye soruyor. Ertan ise 'Hocayı ne zaman çağıracağımı ben bilirim, işime karışamazsın' gibi cevaplar veriyor. Bu cevaplar üzerine tartışma başlıyor. Diğer ameliyatlar devam ederken gözle temas ve bazı tahrik unsuru hareketler oluşuyor. Dr. Şayan bu durumları bana anlatarak, Dr. Ertan ile özel olarak görüşeceklerini söyledi. Ben de durumu öğretim üyemiz Azad Gazi Şahin'e anlattım.

BİRBİRLERİNİN BOYNUNA YAPIŞMIŞ, ARBEDE HALİNDELERDİ

'Olaya hakim olalım, gerekirse ayıralım, engelleyelim' dedim. Ameliyathaneye çıkarken yangın merdiveninde biz bağırışları duyduk. Üst katta bir havalandırma var. Oraya çıktığımızda İsmail ve Muhammet birbirlerinin boynuna yapmışmış, arbede halindelerdi. 'Gençler ne yapıyorsunuz. Hoca geldi' dedim. Ertan, 'Hocanı da seni de' gibi bir ifade kullandı. Hocamız, ayırmak için müdahale etti. Ertan bu sırada hocamıza da saldırdı. Kavga büyüdü. Kavgada anestezist arkadaşımız yüzünden darp edildi. Hocamızın da sol el parmağı kırıldı."

SAVCILIK VE BAŞHEKİMLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olduğu olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından da soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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