Dolar/TL dün ABD - Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu havayla gerileyen dolar endeksiyle birlikte aşağı inerken, Türk Lirası da tüm gelişen ülke para birimleriyle birlikte değer kazandı.

Trump, daha önce 1 Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma tarihini ötelediğini ifade etti. Piyasalarda şu an Brexit kaynaklı risklerle doların güvenli liman algısı yine de sürüyor. İngiltere'de muhalefetin başını çektiği İşçi Partisi anlaşmasız ayrılığa doğru giden Brexit için 2. bir halk oylamasına destek vereceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesinin ardından piyasalar pozitif seyretti.

BISt 105 bin puanı zorlarken, dolar kuru da bir süredir 5.35'e yakın seyrettiği seviyelerden 5.30'lara indi. 26 Şubat sabahında ise kur 5.31 civarında dalgalanıyor

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Piyasalar için önemli olabilecek veriler arasında içeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. ABD'de de kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

Gelecek rakamların ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumunda dikkat çekeceği noktalar da merak konusu.

Analistler, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının para politikalarını da Fed sonrası izlemeye aldı. Şubat başında Hindistan'ın ardından diğer ülkelerin de faiz indirip indirmeyeceği takip ediliyor.

TCMB’nin faizi sabit bırakarak sıkı duruşunu korumaya devam edeceği beklentisi TL açısından pozitif etki yaratırken ekonomik verilerin kötüleşmeye başladığını belirten uzmanlar gelecek hafta açıklanacak enflasyona dikkat çekiyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise "Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak dün 13 bankanın katılımıyla oluşturulan 20 milyarlık kobi ve esnaf paketinde 67 bin 318 kobiye 20.3 milyarlık kredi kullandırıldığını belirtirken, ocak ayında kullandırılan kredilerin 7.7 milyar liralık arttığını, faizlerin düşmeye devam edeceğini ve bu hafta yeni bir kredi paketi anons edileceğini belirtti