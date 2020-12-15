Dolar/TL yaptırım sonrası düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Piyasalarda bir süredir endişeyle beklenen ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları açıklandı. CAATSA yasası uyarınca S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef aldı.

Dolar/TL karar sonrası illikit piyasada 7.93'ten 7.85 altına kadar çekilirken 15 Aralık sabahı da 7.8650 seviyesinden işlem görüyor. Analistler açıklanan yaptırımların olası senaryolar içerisinde yumuşak ihtimallerden olduğunu belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptırım sonrası açıklamasında "Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağı. Türkiye'nin S-400 pozisyonunun teşkil ettiği engeli ortadan kaldırarak, on yıllardır süren üretken savunma sanayi iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemlerini satın aldı ve test etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, ABD'nin CAATSA'yı tamamen uygulayacağını kanıtlıyor. Rus savunma sektörüyle alışverişler tolere edilmeyecek."dedi