Dolunay Soysert'in aile tatili
Dolunay Soysert, Yalıkavak'taki bir sitede objektiflere yansıdı. Ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dolunay Soysert, ailesiyle birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
Bir sitenin iskelesinde görüntülenen Dolunay Soysert, gün boyunca denizin ve güneşin keyifin çıkardı.
Üzerinde mavi renklerin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden Dolunay Soysert, yeğeniyle birllikte iskeleden atladı.
Keyfinin yerinde olduğu görülen Dolunay Soysert, bir süre denizde yüzdükten sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı.