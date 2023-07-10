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        Dolunay Soysert'in aile tatili

        Dolunay Soysert, Yalıkavak'taki bir sitede objektiflere yansıdı. Ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:37
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dolunay Soysert, ailesiyle birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor. 

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        Bir sitenin iskelesinde görüntülenen Dolunay Soysert, gün boyunca denizin ve güneşin keyifin çıkardı. 

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        Üzerinde mavi renklerin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden Dolunay Soysert, yeğeniyle birllikte iskeleden atladı. 

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        Keyfinin yerinde olduğu görülen Dolunay Soysert, bir süre denizde yüzdükten sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı. 

        #Dolunay Soysert
        #Yalıkavak
        #tatil
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