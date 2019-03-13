Mozilla’nın dosya gönderme hizmeti Firefox Send kullanıma açıldı. WeTransfer’a rakip olan Mozilla’nın dosya gönderme hizmeti, uçtan uca şifreleme imkanı da sunuyor

Kullanıcılar Firefox Send üzerinden şifreli dosya aktarımı yapabiliyor. Böylece transfer edilen dosyalar, sadece gönderilen kişi tarafından açılabiliyor. Uçtan uca şifrelemenin yanı sıra, gönderilen dosyanın kaç defa indirilebileceği ve indirme bağlantısının ne kadar süre geçerli olacağı da yine kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.

Firefox Send’te tek bir dosya indirme bağlantısı için 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 veya 100 defa indirme seçeneği bulunuyor. Bağlantının geçerlilik süresi için ise 5 dakika, 1 saat, 1 gün veya 7 gün alternatifleri seçilebiliyor.

MAKSİMUM 2.5 GB GÖNDERİYOR

Firefox Send, üye olmadan maksimum 1 GB boyutunda dosyalar göndermenize izin veriyor. Ücretsiz bir Firefox hesabı açarak ise maksimum 2.5 GB boyutunda dosyalar gönderilebiliyor.

Yakın zamanda Android uygulamanın da çıkması beklenen Firefox Send’in herhangi bir web tarayıcısında (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer…) kullanılabildiğini de belirtelim.