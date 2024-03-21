Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.098,52 %1,60
        DOLAR 32,1317 %-0,75
        EURO 35,1852 %-0,63
        ALTIN 2.281,54 %0,34
        FAİZ 49,28 %0,92
        GÜMÜŞ GRAM 26,31 %-1,20
        BITCOIN 67.290,00 %0,32
        GBP/TRY 41,0809 %-0,83
        EUR/USD 1,0916 %-0,06
        BRENT 85,66 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.729,65 %0,32
        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatında 2 milyar dolarlık artış - Para Haberleri

        Döviz mevduatında 2 milyar dolarlık artış

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 200,7 milyar lira artarak 15 trilyon 935,6 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların döviz mevduatında, 1 milyar 990 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz mevduatında 2 milyar dolarlık artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Mart ile biten haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin lira artışla 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 215 milyar 313 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        REKLAM

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 15 Mart itibarıyla 1 milyar 990 milyon dolarlık artış görüldü.

        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,95 yükselişle 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin liraya indi.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 398 milyar 201 milyon 944 bin lirası konut, 69 milyar 395 milyon 303 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 37 milyar 213 milyon 80 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Mart ile biten haftada 68 milyar 538 milyon 8 bin lira artarak 12 trilyon 213 milyar 953 milyon 509 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,67 artış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi