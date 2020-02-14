Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

2014'te Hollanda'nın Rotterdam kentinde Hamdi Bilir adlı dürümcünün öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Cengiz Akın, Hollanda polisi ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Akın, bir ay önce İstanbul polisi tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen bir cinayet soruşturmasıyla ilgili yakalanan Akın tutuklandı. Akın'ın yakalanmasıyla ilgili İnterpol'e bilgi verildi.

DÜĞÜN KONVOYUNDA KULLANILAN SİLAH

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre bir ay önce yakalanan Akın'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Araştırmayı sürdüren polis Akın'ın adının geçtiği bir olayla karşılaştı. 20 Ekim 2019 günü Maslak Mahallesi'nde bir düğün konvoyunda havaya ateş açılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanları delil olarak topladı. Kimin ateş ettiğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, lüks bir araçtan havaya ateş açıldığı ve aracın plakası tespit edildi. Plaka kontrolünde, aracın Cengiz Akın'a ait olduğu belirlendi. Polis ifadesine başvurmak için aradığı Akın'ı o dönem bulamamıştı.

KOVANLARDA SUİKAST İZİ ÇIKTI

Bu bilgiye ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düğün konvoyunda havaya ateş edilen silahtan çıkan boş kovanlarının incelenmesi için harekete geçti. Kovanlar kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan balistik incelemede, boş kovanların Şişli'de öldürülen İran uyruklu Mesut Mevlevi cinayetinde kullanılan silahla örtüştüğü ortaya çıktı. Cinayet, düğün konvoyundaki olaydan 25 gün sonra işlenmişti. Polis ortaya çıkan bu raporu da dosyaya koydu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.