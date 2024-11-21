Chrome resmen satılıyor mu? ABD'de bakanlık yargıçtan resmi talepte bulundu

ABD Adalet Bakanlığı; Alphabet'in Google'ının çevrimiçi aramadaki tekelini sona erdirmek için veriler ile arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşmak zorunda olduğunu ve Android'i satmak da dahil olmak üzere başka önlemler alması gerektiğini belirterek şirketin Chrome tarayıcısını satması için yargıçtan resmen talepte bulundu.

Adalet Bakanlığı ve eyalet antitröst yetkilileri Çarşamba günü mahkemeye sundukları dosyada, "Google'ın hukuka aykırı davranışları, rakiplerini yalnızca kritik dağıtım kanallarından değil, aynı zamanda rakiplerin bu pazarlara yeni ve yenilikçi yollarla girmesini sağlayabilecek dağıtım ortaklarından da mahrum bıraktı" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin önerileri arasında Google'ın, Apple ve diğer cihaz satıcılarına tablet ve akıllı telefonlarında varsayılan arama motoru yapmak için yılda milyarlarca dolar ödediği özel anlaşmaların sona erdirilmesi de yer alıyor. REKLAM Google, perşembe günü yaptığı açıklamada önerilerin şaşırtıcı olduğunu söylerken Alphabet Baş Hukuk Sorumlusu Kent Walker "Adalet Bakanlığı'nın yaklaşımı; Amerikan tüketicilere, geliştiricilere ve küçük işletmelere zarar verecek ve tam da en çok ihtiyaç duyulduğu anda ABD'nin küresel ekonomik ve teknolojik liderliğini tehlikeye atacak benzeri görülmemiş yetki aşımına yol açacaktı" dedi.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, tekliflerle ilgili duruşmanın Nisan ayında yapılması için tarih verdi; ancak yeni başkan seçilen Donald Trump ve Adalet Bakanlığı'nın bir sonraki antitröst başkanının davaya müdahil olmasının davanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor. GOOGLE'A ANTİTRÖST DAVASI ABD Adalet Bakanlığı'ndan 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti. REKLAM Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.