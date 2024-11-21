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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı

        İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla fişe takılı elektrikli sobanın devrilip önce halıyı ardından da laminantları tutuşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Raporda ayrıca itfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğunun görüldüğüne de yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:39
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        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
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        İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi cezaevinde olan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti.

        Bir süre sonra evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.

        Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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        "YAN YANA DEFNEDİLDİLER"

        Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi.

        Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        'ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ"

        Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

        İTFAİYE 3 DAKİKADA OLAY YERİNE VARMIŞ

        İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.

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