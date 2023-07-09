Samsun'da düğün magandası dehşet saçtı: 1'i çocuk 3 kişiyi vurdu
Samsun'da bir düğün töreninde pompalı tüfekle ses fişeğinin atılması sonucu 1'i çocuk 3 kişi vurularak hastanelik oldu.
Olay, Asarcık ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.
Düğün töreni sırasında K.Ş. pompalı tüfek ile ses fişeği atınca düğünde bulunan 11 yaşındaki Ergin H., Ufuk K. (27) ve Osman O. yaralandı.
Kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındılar.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.