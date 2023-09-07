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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünden çıkan çocuk hayatını kaybetti

        Sünnet sonrası otomobil çarpan çocuk kurtarılamadı

        Denizli'de toplu sünnet düğününde sünnet olduktan sonra tören alanından ayrılıp yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Yusuf Harktı'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:18
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        Sünnetin ardından araç çarpan çocuk öldü
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        Denizli'de, sünnet düğününden çıkan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, toplu sünnet düğününde sünnet olan Yusuf Harktı (9), törenin ardından kapıya çıktı.

        TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRDI

        Yolun karşısına geçmeye çalışan Harktı, kendisini fark edemeyen aracın çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan Harktı'yı gören bir taksi şoförü, kendi imkanları ile en yakın özel hastaneye kaldırdı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Harktı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Yusuf Harktı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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