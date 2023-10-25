Dulkadiroğulları Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Dulkadiroğulları Beyliği Kim Son Verdi?

Dulkadiroğulları Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Dulkadiroğulları Beyliği Kim Son Verdi?

Dulkadiroğulları Beyliği kurucusu kim, nerede ve ne zaman kuruldu? Dulkadiroğulları Beyliğine kim son verdi? Anadolu'da kurulan ikinci dönem Türk beyliklerinden bir tanesi olan Dulkadiroğulları Beyliği, Anadolu Selçukluların yıkılmasının ardından bağımsızlığını kazanmış ve bölgesinde güçlü bir Türk beyliği olarak hüküm sürmüştür. Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenler tarafından kurulan Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında da mücadelelere sebep olmasıyla bilinmektedir. Peki, Dulkadiroğulları Beyliği nerede ve ne zaman kuruldu? Dulkadiroğulları Beyliği kurucusu kimdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tarihi boyunca Osmanlı Devleti ile akrabalık bağları da kurmuş olan Dulkadiroğulları Beyliği, hâkim olduğu bölgede inşa ettiği eserler ile de bilinmektedir. Peki, Dulkadiroğulları Beyliği özellikleri nelerdir? Dulkadiroğulları Beyliği’ne kim son verdi? İşte, tüm detaylar…

Dulkadiroğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ardından yaşanan siyasi boşluktan faydalanarak kurulan bir Türk beyliği olan Dulkadiroğulları Beyliği; 1339 yılında, Elbistan’da kurulmuştur. Eretna Devleti’ne ait olan Elbistan’ı alan ve bu coğrafya üzerine Memlük Devleti’ne bağlılığını bildirerek kurulan Dulkadiroğulları Beyliği, Doğu Anadolu’nun en büyük devletlerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Dulkadiroğulları Beyliği başkenti, Elbistan’dır.

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Dulkadiroğulları Beyliği Kurucusu

1331 yılında Elbistan merkez olmak üzere kurulan Dulkadiroğulları Beyliği’nin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey’dir. Eretna Devleti’ne bağlı olan Elbistan’ı alan ve burada kendi beyliğini kuran Zeyneddin Karaca Bey, 1353 yılında vefat etmiştir.

Dulkadiroğulları Beyliği Kısaca Bilgi

1331 yılında Elbistan’da Zeyneddin Karaca Bey tarafından kurulan Dulkadiroğulları Beyliği; kuruluşunun hemen ardından Çukurova’da yaşayan Ermeniler ile mücadele etmiştir. Zeyneddin Karaca Bey döneminde beylik her ne kadar Memlüklere bağlılığı bildirmiş olsa da zaman zaman onlara karşı isyan etmiş ve yine böyle bir başkaldırı sonrası Zeyneddin Karaca, Memlükler tarafından öldürülmüştür. Halil Bey döneminde ise devletin sınırları Maraş, Harput ve Malatya’yı içine alacak şekilde genişlemiştir. Dulkadiroğulları Beyliği; genel olarak Memlükler ve Osmanlılar ile akrabalık bağları kurarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır.

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Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti ile ilişkilerinin bozulması ise Alaüddevle Bozkurt Bey döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin Safeviler üzerine gerçekleştirdiği sefer esnasında, Memlüklere yanaşan Dulkadiroğulları Beyliği, 1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı ile Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.

Dulkadiroğulları Beyliği Özellikleri

Dulkadiroğulları Beyliği 1331 yılında Elbistan’da kurulmuştur.

Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey’dir.

Halil Bey döneminde beyliğin sınırları genişlemiş ve Malatya, Maraş gibi yerler Dulkadiroğulları’nın hakimiyeti altına girmiştir.

Dulkadiroğulları Beyliği tarihi boyunca Osmanlılar ve Memlükler arasında sürecek olan mücadelelere sebep olmuştur.

Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlı sarayına beş kez gelin göndermiş ve böylelikle Osmanlılar ile akrabalık bağları kurmuştur.

Dulkadiroğulları ile Osmanlıların ilişkilerinin bozulması Alaüddevle Bozkurt Bey döneminde gerçekleşmiştir.

Dulkadiroğulları Beyliği; Osmanlılar ile Safeviler arasında 1514 yılında gerçekleşen Çaldıran Savaşı’nda Memlüklerden yana tavır almıştır.

1515 yılında Osmanlılar ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında yaşanan Turnadağ Savaşı ile, bu beylik sona ermiştir.

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Dulkadiroğulları Beyliği’ne Kim Son Verdi?

Dulkadiroğulları Beyliği 1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı neticesinde Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in 1514 senesinde Safeviler üzerine gerçekleştirdiği seferde, Osmanlıların yanında yer almayan Dulkadiroğulları, Osmanlı Devleti’nin bir başka rakibi olan Memlüklerden yana tavır almıştır.

Çaldıran Savaşı’nı kazanan Yavuz Sultan Selim, 1515 yılında Kemah’ı alarak Sivas’a gelmiş ve yaklaşık 40 bin kişiden meydana gelen Osmanlı ordusunu Dulkadiroğulları üzerine göndermiştir. İki devlet arasında gerçekleşen ve kaynaklara Turnadağ Savaşı olarak geçen mücadele ise Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmış ve bu savaş sonunda Dulkadiroğulları Beyliği yıkılmıştır.

Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Anadolu’daki Türk birliği sağlanmıştır.

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