Şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! 7 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "ŞH-DURUSU isimli gemimiz oluşan bir anlık teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine sert yanaşma yapmıştır" denildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi. Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

ŞEHİR HATLARI'NDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Şehir Hatları'ndan yazılı açıklama yapıldı. Kazanın saat 12.48'de yaşandığı belirtilen açıklamada, "Kadıköy-Karaköy- Eminönü seferini yapan ŞH-DURUSU isimli gemimiz oluşan bir anlık teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine sert yanaşma yapmıştır. Tüm yolcularımız hızlıca tahliye edilerek gerekli müdahale yapılmıştır. Yanaşma sırasında ayakta olan yolcularımızdan 5'inde düşmeye bağlı yaralanmalar oluşmuş, sağlık kontrolü gereken yolcularımız ve personellerimiz için ambulans çağrılmıştır. Hiçbir yolcu ve personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tüm yolcularımızdan yaşanan bu talihsiz durum sebebiyle özür diler, sağlık durumlarını yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Fotoğraflar: İHA