Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine, emri verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ilk uluslararası ziyaretini Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne gerçekleştirdi. Bin Selman'ın uluslararası tepkilere maruz kaldığı, Kaşıkçı cinayetinin gölgesindeki tutumu merak ediliyordu. Zirveye Selman'ın ilginç görüntüleri damga vurdu
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA),Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.
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Arjantin basınındaki haberlerde, başkent Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Muhammed bin Selman'ın, kendisi için kapatılan lüks otel yerine Suudi Arabistan'ın Buenos Aires Büyükelçiliği'ne bağlı rezidansta kaldığı yer aldı.
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, aile fotoğrafı çekileceği esnada ABD Başkanı Trump ile karşı karşıya gelmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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Liderler fotoğraf alanında yerlerini alırken ilginç bir kare objektiflere yansıdı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, fotoğraf için yerini aldı. Tam o esnada ABD Başkanı Trump ile Selman'ın bakışları objektiflere yansıdı. Selman'ın, Trump geçerken ki ilginç tebessümü ise zirveye damgasını vurdu. Dün Muhammed bin Selman ile ayaküstü görüşmesi sorulan Donald Trump, "Aramızda (herhangi bir konuya ilişkin) bir tartışma olmadı. Olabilirdi ama olmadı." yanıtını verdi.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, aile fotoğrafı çekileceği esnada ABD Başkanı Trump ile karşı karşıya gelmesi ilginç görüntüler oluşturdu.Selman'ın Trump'a ilginç tebessümü ise zirveye damga vurdu. Trump Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı." ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.
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Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasındaki bakışı da dikkatlerden kaçmadı. Kaşıkçı cinayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a karşı sert tutumu ve cinayeti örtbas etmeye çalıştıklarını söylemesi, Zirve'de sert rüzgarlar esmesine neden oldu.
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinde 'Arjantin'de Veliaht Yusuf Yusuf bin Selman' başlıklı bölümünde Zirve'yi değerlendirdi. Altaylı, liderlerin Suudi Veliaht Prens'e yaklaşımlarını ele aldı. Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;
G20 zirvesinde gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeydi. İkili görüşmeyi Karadeniz'de yaşanan gerilim nedeniyle iptal eden iki lider, zirvenin ilk gününde yan yana gelmedi, birbirlerine merhaba bile demedikleri ve el sıkışmadıkları belirtildi.
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Öte yandan Putin'in Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile samimi görüntüleri dünya basınında ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Trump'ın Putin'e merhaba bile demediği ve ikili görüşmeyi iptal ettiği Zirve'de, Muhammed Bin Selman'ın Trump geçerken gülümsediği görülürken, Putin ise samimi görüntüler sergiledi. Selman ile sohbet eden Putin'in kameralara yansıyan görüntüsü ilginç anlara sahne oldu.
Prens Selman'la karşılaştığında coşkulu şekilde tokalaşarak, "beşlik çaktılar". Bu sırada Trump'ın arka plandaki asık suratı da kameralara yansıdı.
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Arjantin'deki zirvede Selman ile görüşme gerçekleştireceğini söyleyen iki lider ise İngiltere Başbakanı Theresa May ile Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron olmuştu.
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May'in bu görüşmede "Başbakan Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.
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Bir diğer ilginç görüntü ise Macron ile Selman'ın kamerala takılan görüntüsünde oluştu. Selman'ın Macron'a "Endişelenme" dediği ve Macron'un ise Prense "Endişeleniyorum" dediği, Macron'un Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a "Beni hiç dinlemiyorsun" dediği, Muhammed bin Selman’ın ise buna "Hayır, tabii ki seni dinliyorum", Macron'un da "O benim sözümün adamı" dediği duyuldu.
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Muhammed bin Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Veliaht Prens’in odasında gerçekleştirilen toplantıda Modi ve Selman, Suudi Arabistan ve Hindistan’ın teknoloji, tarım ve enerji sektörlerinde yatırımlarını arttırması konularını ele aldı.
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Öte yandan Arjantin'deki zirve protestoların gölgesinde başladı. G20 karşıtı ilk protesto Arjantin Kongresi önünde yapıldı. Göstericiler, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarını ve ülkenin ekonomik krizde olduğu bir dönemde G20 Liderler Zirvesi için yapılan harcamaları protesto etti.
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Protesto gösterilerine dev 'Bebek Trump' balonu damga vurdu. Zirveyi protesto etmek için ülke içinden ve yurt dışından gelen protestocu gruplar hedeflerine ABD Başkanı Donald Trump’ı koydular.
Devlet Başkanı Mauriccio Macri’nin talebiyle Arjantin Emniyet Güçleri, Buenos Aires’te 22 bin polis memurunu görevlendirdi. Kamu hizmetleri ciddi bir şekilde azaltıldı. Şehirde pek çok yol araçlara ve yayalara kapatıldı.
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Bir diğer ilginç görüntü ise, bunca gerilim ve protestonun gölgesinde Hindistan Başbakanı Modi'den geldi. Modi, on binlerce kişiyle birlikte nefes terapiye katıldı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gergin hali ise kameralardan kaçmadı.
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Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada’da düzenlediği basın toplantısında İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı. Trump kulaklığı çıkardığı sırada yapılan tercümeden duyduğu rahatsızlığı belirterek, "Senden daha iyi anlıyorum” dedi.
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Zirvenin açılış oturumuna katılan ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile zirve kapsamında Colon Theatre’da yapılan kültürel etkinliğe iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, A340-300 uçağının Hollanda hava sahasında teknik bir arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapması yüzünden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 zirvesinin açılışına katılamadı.
Açılışa katılamayan Merkel, aile fotoğraflarında yer alamadı, bu nedenle akşam yapılan yemekten sonraki fotoğrafla yerini aldı.
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Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'a, ülkenin yabancılara verdiği en yüksek onur olan Aztek Kartalı Nişanı verdi. Meksika karşıtı söylemleriyle kamuoyunda sıkça tartışılan ABD Başkanı Trump'ın damadına devlet nişanı verilmesi ülkede tartışmalara yol açtı. "Aşağılık ve korkakça bir davranış" tekilerine neden oldu.
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