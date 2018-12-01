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Fransa Devlet Başkanı Macron ile aynı Prens fısır fısır bir şeyler kaynatıyorlar. Belli ki, aralarında önemli anlaşma ve uzlaşmalar var.

Putin ise Selman’ı öyle bir kucaklıyor ki, zannedersin Kızıl Ordu’dan asker arkadaşı.

Siyasette bunlar oluyor ama aynı anda Human Rights Watch örgütünün suç duyurusu ile yasaları da müsait olan Arjantin’de Prens Selman hakkında bir soruşturma başlatılıyor.