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        Haberler Spor Diğer Atletizm Dünya rekortmenin atlet Kelvin Kiptum hayatını kaybetti - Diğer Haberleri

        Dünya rekortmenin atlet Kelvin Kiptum hayatını kaybetti

        Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:37
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        Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Geçen yıl ekim ayında koşulan Chicago Maratonu'nda 2 saat 35 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Kiptum, antrenörü Gervais Hakizimana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        24 yaşındaki atletin ülkesi Kenya'da arabasının ağaca çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

        Kiptum'un Chicago Maratonu'nda elde ettiği dereceyle, vatandaşı Eliud Kipchoge'e ait rekoru 34 saniye geliştirmesinin ardından bu yaz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu.

        Rekortmen atlet, geçen yıl Londra Maratonu'nu da kazanmıştı.

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