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HaberlerTeknolojiDünya robotik yarışmasına Türk kızları damga vurdu - Haberler
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Kız öğrencilerin geliştirdiği meme kanseri uygulaması dünya finallerinde

İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) Robotik Takımı’nda yer alan kız öğrencilerin meme kanseri hastaları için geliştirdiği cep telefonu uygulaması, dünya çapında 882 takımın katıldığı global turnuvada yarı finallerde yarışma hakkı kazandı. Uluslararası jüri karşısında projelerini İngilizce sunan ACI 35 Robotik Takımı, yarı finallere kalan tek Türk takımı oldu.

Dünya robotik yarışmasına Türk kızları damga vurdu - Haberler
HABERTURK.COM

Dünya genelinde tüm takımların pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak katıldığı uluslararası robotik turnuvası FIRST Robotics Competition’a (FRC) Türk kız öğrenciler damga vurdu. İzmir Amerikan Koleji’nin (ACI) Robotik Takımı’nda yer alan kız öğrenciler, meme kanseri hastaları için geliştirdikleri akıllı telefon uygulaması ile dünyanın dört bir yanından katılan yüzlerce takım arasından yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri tarafından dört yıl önce kurulan FIRST Robotics Competition (FRC) Takımı ACI 35, çevrimiçi gerçekleşen uluslararası FRC 2021 Infinite Recharge sezonunda, Global Innovation kategorisine yaptıkları proje ile katıldılar. Dünya çapında 52 farklı grup içerisinde 882 takımın katıldığı Global Innovation kategorisinde, sunumlar Amerika merkezli ve uluslararası jüriler karşında gerçekleştirildi.

KIZ ÖĞRENCİLER DAMGA VURDU

İren Şerbetçioğlu, Yelda Erhan, İrem Kurtdemir, Melissa Selamet, Nisan Köse adlı beş kız öğrencinin takımlarını temsilen, İngilizce olarak sundukları “Ready, Set, Pink!” (Hazır, Ayarla, Pembe!) Projesi yarı finallerde yarışma hakkı kazandı. ACI 35 Robotik Takımı, global yarışmada yarı finale yükselen tek Türk takımı oldu.

‘HAZIR, AYARLA, PEMBE!’

ACI 35 Robotik Takımı’ndaki kız öğrencilerin ortaklaşa geliştirdiği, 5 kız öğrenciden oluşan grubun sunum yaptığı ve kulüp üyesi Aybars Arı’nın da arkadaşlarına destek olduğu cep telefonu uygulaması için tam bir takım çalışması örneği sergilendi.

Öğrencilerin geliştirdiği “Ready, Set, Pink!”; meme kanserine yakalanan hastaların, hastalık ve sonrası dönemde çok büyük önem taşıyan egzersiz, beslenme ve doktor iletişimini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu aplikasyon, kullanıcıya sunduğu kişisel özellikler ile hastalık ve hastalık sonrası dönemde hastaya destek oluyor, doktor ile hasta arasında bir köprü görevi görüyor.

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