Son günlerin en çok konuşulan konularından birisi iletişim... Türkiye’nin 11 ilini ciddi yıkımlarla etkileyen ve büyük kayıplara yol açan depremlerin ardından teknolojinin ve iletişimin rolünün kurtarmada ve sonrasında ne kadar önemli olduğu da ortaya bir kez daha çıktı. Yer istasyonlarının zarar görmesinin ardından acil durum planı olmayan telekomünikasyon şirketleri iletişimi bir türlü kuramazken uydu üzerinden iletişim yeniden gündeme geldi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink’in henüz Türkiye’de hizmete girmemiş olması sebebiyle hükümetin de Musk’ın yardım talebine olumlu yanıt vermemesi sebebiyle deprem sonrası bu sistem de kullanılamadı. Biz de Habertürk okuyucuları için Starlink nasıl çalışıyor, dünya yörüngesinde kaç.uydusu var, Türkiye’de ne zaman hizmet vermeye başlayacak gibi soruların cevaplarını derledik.

STARLİNK NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

2015 yılından bu yana geliştirilen ve hizmet veren Starlink’i en basit şekilde özetlemek gerekirse, Elon Musk’ın sahip olduğu uzay programı SpaceX’in alçak yörüngede yer alan uydu kümesi. İlk başlarda tam olarak nasıl işleyeceği konusunda insanların yeterli fikri olmasa da gün geçtikçe yaygınlaşan hizmet şu anda dünya çapında geniş çaplı bir kitle tarafından kullanılıyor. Bu sistem, dünyanın birçok noktasına yayın yapabilen, online oyun, video aramaları gibi bir çok internet üzerinden işlemin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan geniş bant internet hizmetini sağlıyor.

ALÇAK YÖRÜNGEDE YER ALAN İLK UYDU KÜMESİ

Starlink alçak yörüngede yer alan ilk ve en büyük uydu kümesi olarak bu hizmetleri kullanıcılarına veriyor.

Türkiye’nin Türksat uydusunun da aralarında bulunduğu çoğu uydu internet hizmeti, Dünya'nın 35.786 km yükseklikteki tek bir yer tutan uydusundan gelmektedir. Bu nedenle, kullanıcı ile uydular arasındaki veri dönüş süresi -gönderim-gecikmesi olarak da bilinir- yüksektir ve yayın yapma, online oyun oynama, video görüşmesi yapma veya diğer yüksek veri oranlı etkinlikleri desteklemek neredeyse imkansız hale getirir.

Starlink, Dünya yüzeyine çok daha yakın, yaklaşık 550 km yükseklikte dolaşan binlerce uydudan oluşan bir uydu kümesidir ve tüm dünyayı kapsar. Starlink uyduları alçak yörüngede olduğundan, gecikme süresi önemli ölçüde daha düşüktür - yaklaşık 20 ms karşısında 600+ ms.

KAÇ UYDUSU BULUNUYOR?

2023 Şubat itibarıyla Starlink'in toplam uydu sayısı 3500’ün üzerinde. Ancak Şirketin kurucusu Elon Musk, şirketin 2023'te 61 olan fırlatmalarını artırarak 100 fırlatma gerçekleştirmeyi hedeflediğini söylemişti. Falcon roketleri ile tek seferde 50’nin üzerinden Starlink uydusu yörüngeye taşınabiliyor. Bu sayede alçak yörüngedeki uydu sayısı ciddi ölçüde hızla artış gösteriyor. SpaceX'in kısa vadeli hedefi 12.000 uyduya ulaşmak. İlerleyen dönem hedefi olarak Musk bu sayıyı 42.000'e kadar genişletmeyi planladıklarını belirtmişti.

GÜÇ KAYNAKLARI NEDİR?

Starlink uydularının güç kaynağı üzerindeki güneş panelleri. Uyduların üzerinde yer alan güneş panelleri paneller sayesinde güneşten gelen enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu elektrik enerjisi, uydunun ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabiliyor.