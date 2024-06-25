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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyada cinsiyet eşitliği sıralaması

        Cinsiyet eşitliği halen dünyada büyük bir sorun

        Dünya Ekonomik Forumu'nun son yayımladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu 2024 Raporu'na göre cinsiyet eşitliğine göre ülkeler sıralamasında İzlanda yine birinciliği kaptırmazken onu Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda ve İsveç takip ediyor. Buna karşılık, Gine, İran, Çad, Pakistan ve Sudan cinsiyet eşitliği sıralamasında en kötü durumda olan ülkeler. Türkiye ise bu sene iki basamak yükselmesine rağmen halen 146 ülke arasında 127. sırada.

        Giriş: 25.06.2024 - 18:31 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:35
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        #cinsiyet eşitliği

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