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        Doğum yoluyla vatandaşlık veren ülkeler

        ABD Başkanı Donald Trump, 1868'de ABD Anayasası'nda yapılan değişiklikle bugüne kadar yürürlükte olan ülkede doğan herkese vatandaşlık verilmesini sonlandırmayı planlıyor. Ancak Trump'ın bunu gerçekleştirmesi pek olası değil. Dünyada bazı ülkeler direkt doğum yoluyla vatandaşlık veriyor, bazıları ise o ülkede doğum gerçekleşse bile ebeveynlerin vatandaş olması ya da o ülkede belirli süre yaşama şartını arıyor. Dünyada hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor?

        Giriş: 28.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:34
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        #Doğum yoluyla vatandaşlık

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