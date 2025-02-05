Dolandırılmanın yıllık maliyeti
Küresel Dolandırıcılık Karşıtı İttifak (Global Anti-Scam Alliance-GASA) tarafından 2024 yılında 58.329 kişiyle gerçekleştirilen bir anket, dünyanın neredeyse yarısının haftada bir kez dolandırıcılık yaşadığını ortaya koydu. Telefon ve kısa mesaj dolandırma yöntemlerinde ilk sırayı alırken, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinde dolandırıcılıklarda da önemli bir artış görüldü. Kuruluşun verilerine göre 2024 yılında dolandırıcılığın finansal maliyeti dünya çapında tahmini 1,03 trilyon dolar oldu. Mağdur başına yıllık ortalama tahmini kayıpta ABD 3.520 $ ile birinci sırada yer alırken Danimarka 3.067 $ ile ikinci oldu. Türkiye'de bu rakam 892 $ oldu.
Giriş: 05.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:44