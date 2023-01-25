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Dünyada kaç kıta var? Dünyadaki kıtaların isimleri

Dünyamız kıtalarla ve denizlerle çevrilidir. Her kıtanın ayrı bir adı ve bölgesi bulunuyor. Örneğin bazı bilim insanları Asya ve Avrupa’yı tek bir kıta olarak düşünerek bu kıtaları ‘Avrasya’ olarak adlandırıyor. Tabi bu durumda özellikle coğrafyaya ilgisi olanlar ya da genel kültür olarak bunu öğrenmek isteyenler dünya üzerinde kaç kıta olduğunu merak ediyor.

Dünyada Kaç Kıta Var? Dünyadaki Kıtaların İsimleri
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Bizler de sizin için bu konuyu araştırdık ve detaylı bir yazı hazırladık. Dünyada kaç kıta var ve dünyadaki kıtaların isimleri neler, bunları öğreneceksiniz. Bu soruların cevapları için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

İşte bütün detaylar!

Dünyada Kaç Kıta Var?

Dünya üzerinde bilinen ve resmi olarak ismi de konulan kaç adet kıta var merak ediyor musunuz?

Ortaçağ’a kadar dünya üzerinde 6 kıta vardı. Fakat ilerleyen zamanlarda keşiflerle birlikte bu sayı yediye çıkarıldı.

Yani, dünya üzerinde 7 adet kıta var. Peki bu kıtaların isimleri neler?

  • - Asya
  • - Avrupa
  • - Güney Amerika
  • - Kuzey Amerika
  • - Afrika
  • - Antarktika
  • - Avusturalya (Okyanusya olarak da biliyor)

Fakat son yıllardır kıta olarak kabul edilmese bile yine de 8. Bir kıta olarak ifade edilen bir yer daha bulunuyor: Zelandiya. Bazı yerler ve bazı uzmanlar burayı da bir kıta olarak anlatıyorlar.

Dünyada Kıtalar ve Okyanuslar

Genel olarak baktığımızda dünyada kıtalar hala yer değiştirmeye ve hareket etmeye devam ediyor. Bu durumda bu kıtalar hangi ülkeleri kapsıyor, bunlara da bir bakalım.

  • - Asya Kıtası: Bu kıta üzerimde Türkiye, Çin, Rusya, İsrail, Kuzey Kore, Hindistan, Japonya öne çıkan ülkeler. Bunun dışında 50’ye yakın ülke bulunuyor. Ayrıca en büyük kıta hangisi dediğimizde Asya Kıtası olduğunu da bilmelisiniz. Dünyanın en büyük kıtası olan Asya aynı zamanda dünyanın en yüksek kıtasıdır. Çünkü en yüksek zirveye sahip Himalaya Dağları da buradadır.
  • - Avrupa Kıtası: Almanya, İngiltere, İsveç, Vatikan, Fransa, Türkiye gibi önemli ülkeler de burada yer alıyor. Toplamda ise 64 ülke bulunuyor.
  • - Güney Amerika Kıtası: Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay en bilinen ülkelerdir. Buna ek olarak kıta üzerinde BM tarafından tanınan 12, tanınmayan 3 ülke bulunuyor.
  • - Kuzey Amerika Kıtası: Toplam 23 ülkenin bulunduğu kıtada ABD, Kanada, Meksika, Bahamalar, Haiti öne çıkan ülkelerdir.
  • - Afrika Kıtası: Kıtadaki en büyük ülke Cezayir’dir ve aynı zamanda Etiyopya, Gana, Gine, Fas gibi ülkeler de en iyi bilinenlerdir.

Buna ek olarak Antarktika hiçbir ülkeyi barındırmayan tek kıta olma özelliğine sahip. Avusturalya kıtasında ise Avusturalya, Endonezya, Fiji, Marshall Adaları gibi önemli yerler bulunuyor.

Bunların dışında bir de okyanuslardan bahsetmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde yer alan 5 okyanus bulunuyor.

  • - Atlas Okyanusu,
  • - Arktik Okyanusu
  • - Pasifik Okyanusu
  • - Hint Okyanusu
  • - Güney Okyanusu

Bu okyanuslar eşit parçalar halinde değildir ve Pasifik Okyanusu dünyanın en büyük okyanusudur.

Eski Dünya Kıtaları

Kıtalar haritasını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bildiğiniz üzere Eski Dünya kıtaları ile ilgili bilgiler verilirken ilk oluşumlarında tek bir parça halindeydiler. Daha sonra hareketlerle ve yer değiştirmelerle ayrıldılar ve günümüz kıtalarını oluşturdular.

Eski Dünya olarak bilinen bu terim aslında Avrasya ve Afrika’yı ifade ediyor. Özellikle coğrafi keşifler yapılmadan önce yerin bilinen kısımları olan ana kararları ifade etmek için kullanıyorlardı.

Genel olarak baktığımızda geçmişten bugüne kıtalar ve okyanuslar açısından çok ciddi gelişmeler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam ediyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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