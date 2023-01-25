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Haberler Dünya Dünyada Kaç Dil Var? Dünya Üzerinde Konuşulan Dil Sayısı Kaç Tane?
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Dünyada kaç dil var? Dünya üzerinde konuşulan dil sayısı kaç tane?

Dünya üzerinde yüzlerce ülke bulunuyor ve bilindiği üzere her birinin de dili, adetleri, yemekleri ve diğer her şeyleri farklıdır. Başka diller öğrenmek ve kültürlerini görmek için yurt dışına gidenler mutlaka bu kültür şokundan etkileniyorlar.

Dünyada Kaç Dil Var? Dünya Üzerinde Konuşulan Dil Sayısı Kaç Tane?
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Peki daha önce dünyada kaç dil var merak ettiniz mi? Bu yazıyı okuyarak dünya üzerinde konuşulan dil sayısı kaç tane öğreneceksiniz. Belki sonucuna siz de şaşırabilirsiniz. Eğer daha fazla merak etmek istemiyorsanız hemen okuyarak sorunuzun cevabına bir bakın.

Dünyada Kaç Dil Var?

Aslında yapılan araştırmalar sonucunda dünya üzerinde konuşulan dil sayısı için 7 binden fazla olduğu söyleniyor. Farklı bölgelerde farklı yerleşim alanlarında sayısız dil konuşuluyordu. Genel olarak baktığımızda bugün bildiğimiz diller aslında zaman içerisinde değişime uğramıştır ve bugünkü hallerini almıştır. Aynı Türkçe dilinin eski zamanlarda çok farklı olması gibi.

Tabi buna ek olarak asimile olan ya da zaman içerisinde yok olan diller de vardır. Bunları da göz önüne aldığımızda şu anda 7 binden fazla dilin konuşulduğu bir gerçek. Bazı diller gibi yok olmaması için çoğu dil Birleşmiş Milletler tarafından korunuyor.

Dünyada Kaç Tane Resmi Dil Var?

Resmi olan ve olmayan dilleri birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. Ama sayılarının çok fazla olmasından dolayı da dünyada kaç tane resmi dil vardır sorusuna net bir cevap vermek de mümkün olmuyor.

Ana dil ve resmi dil birbirinden farklı kavramlardır.

  • - Resmi diller ülke içerisinde konuşulan ve yasayla kabul edilen, resmi alanlarda, eğitim gibi resmi işlerde konuşulan dillerdir.
  • - Ana diller ise lokal bölgelerde de farklılık gösterebilen dillerdir.

Bu açıklamayı dikkate aldığımızda yapılan araştırmalara rağmen net bir sayı verilemiyor.

Dünyada En Çok Konuşulan Diller

Peki bu bilgilerden yola çıkarak dünyada en çok konuşulan diller hangileridir, biraz da bunlara bir bakalım. Az önce de belirttiğimiz üzere dünyada binlerce farklı dil bulunuyor ve bazıları diğer dillere oranla daha fazla konuşuluyor. Bu dillerin diğerlerinden farklı ve daha fazla konuşuluyor olmasının nedeni ise konuşan lokal insan sayısının fazlalığıdır.

Dünyada konuşulan bu diller daha çok ticaret ve uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda fazlasıyla önem taşıyor.

İşte dünyada en çok konuşulan dillerin bir listesi:

  • - İngilizce
  • - Almanca
  • - Çince
  • - İspanyolca
  • - Arapça
  • - Rusça
  • - Fransızca
  • - Portekizce
  • - Hintçe
  • - Bengal dili
  • - Malayca / Endonezce
  • - Felemenkçe

Bu diller arasında da belli bir sıralama yapmak mümkün. Aslında ilk sıra Çin’e de ait olabilir. Çünkü hem nüfusunun çok kalabalık olmasından hem de öğrenmesi kolay olduğu için tercih ediliyor. Buna ek olarak en yaygın lehçesi de Mandarin’dir. Arkasından İngilizce’yi ekleyebiliriz. Eğer bir iş arıyorsanız kesinlikle ikinci dil olarak İngilizce biliyor olmalısınız. Hatta son zamanlarda Korece de fazlasıyla ilgi gören ve öğrenmeye talebin arttığı bir dil olarak karşımıza çıkıyor.

Siz de iş alanınızı genişletmek ya da yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız dünyada en çok konuşulan diller arasından seçim yapmalısınız. Başlarda her dili öğrenmek zordur ama zaman içerisinde her detayını öğrenebilirsiniz. Araştırmalarınızı yapın ve hangi dil daha fazla tercih ediliyor bunu öğrenin. Böylece hem kendinizi geliştirme şansını yakalayacaksınız hem de iş ararken bir sıfır önde olabileceksiniz.

İşte bu yazı ile dünyada kaç dil var sorusunun cevabını da öğrendiniz. Konuyla ilgili uzmanlar her zaman çalışmalarını yapmaya da devam ediyor. Yeni diller de ortaya çıkabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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