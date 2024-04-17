Hidroelektrik üretimi dünyada artıyor
Hidro enerji yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir kaynak. Çin, yılda 1.301 TWh'lik (terawatt saat) üretimiyle küresel hidroelektrik enerjisi üretiminin yüzde 31'lik payına sahip ve ilk sırada. Türkiye ise 67 TWh ile dünyada 11. sırada. Türkiye hidrolektrik enerjisi ile yıllık enerji ihtiyacının yüzde 20.8'ini karşılıyor. Paraguay 44 TWh ile toplam elektrik enerji ihtiyacının yüzde 99.7'sini hidroelektrik enerjisinden karşılamasıyla bu alanda 1. sırada
Giriş: 17.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:19