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        Haberler Ekonomi Para "Dünyanın en pahalı iktisat deneyini yaptık" - Para Haberleri

        "Dünyanın en pahalı iktisat deneyini yaptık"

        Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Uludağ Ekonomi Zirvesinde yaptığı konuşmada "Dünyanın en yüksek maliyetli iktisat deneyini yaptık. Gelir dağılımı bozuldu. Bunun böyle gitmeyeceği anlaşıldığı için yeni ekip geldi" ifadelerini kullandı

        Giriş: 26.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:24
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        "Dünyanın en pahalı iktisat deneyini yaptık"
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        Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar profesörü Hakan Kara Uludağ Ekonomi Zirvesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Enflasyonu besleyen bir çok risk var. Dünyada borçluluk çok yüksek bu ortamda borcun sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz.

        Küreselleşmeden kaybedenlerin radikal akımları görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki hem jeopolitik risk hem doğal afetler devam edecek. Böyle bir dünyada Türkiye avantajlı. Türkiye belirsizlikle yaşamasını beceriyor. Hem doğu hem batı ile konuşabiliyoruz ve yurtta sulh cihanda sulh temel alınmış bir politikamız var.

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        Dünyanın en yüksek maliyetli iktisat deneyini yaptık. Gelir dağılımı bozuldu. Bunun böyle gitmeyeceği anlaşıldığı için yeni ekip geldi. Program kendi içinde tutarlı ama uygulama açısından aynı şeyi söyleyemeyiz. Tüm yük para piyasası üzerindeydi. Güçlü bir ekonomi programının izlerini göremiyoruz. Ama iki seçim arasında olduğu için bekliyorduk. Bundan sonra Maliye politikalarına bakacağız. Kamuda tasarruf tedbirlerini görmemiz gerekiyor ve verimsizliklerin azaltılması lazım. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınamaması TÜİK istatistiklerinin güvenilir kılınması gibi konulara bakılmalı."

        FAİZ ENFLASYONUN ÜSTÜNDE OLMALI

        Missouri Üniversitesi F. A. Hayek İktisat Tarihi Profesörü Max Gillman da “Enflasyon hem beşeri hem maddi sermayeyi yok eder. Faiz oranlarının enflasyon oranının üstüne çıkması lazım. Ancak böyle yabancı sermeye gelir ve ekonomiyi finanse eder” şeklinde konuştu.

        AVRUPA İKİNCİ KEZ RESESYON İHRACI YAPIYOR

        Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis Avrupa Birliği’nin Alman ekonomi programı ile kurulduğunu belirleyerek hem Yunanistan hem Türkiye için Avrupa’nın şu anda ikinci kez resesyon ihracı yaptını söyledi.

        Varoufakis “AB’nin para birliği mühendisliği yanlıştı. Çok saçmaladık. Ne federasyona gittik ne federal bir hazine de yapamadık. Sonuçta inanılmaz hatalar yaptık. Mesela Yunanistan kadar başarısız bir devleti sübvanse ettiler. Borcunuz GSMH’a göre yüzde 20 kötü ama bunu başarı olarak sundular” dedi.

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