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Dünyanın ilk 3D printer ile üretilmiş roketinin uzaya çıkışı ertelendi

Dünyanın ilk 3 Boyutlu yazıcı ile üretilmiş roketi dünya yörüngesine fırlatılamadı. Başarısızlıkla sonuçlanan iki fırlatma girişiminden sonra, Kaliforniya merkezli havacılık firması Relativite Space, dünyanın ilk 3D baskılı roketinin fırlatılmasını ertelemeyi seçti.

Dünyanın ilk 3D printer ile üretilmiş roketinin uzaya çıkışı ertelendi

Relativite Space'in Terran 1 roketinin Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan ABD Doğu saati ile saat 16.00'da fırlatılması planlanıyordu ancak geri sayıma 45 saniye kala, yer kontrolörleri girişimi durdurdu. Yaklaşık bir saat önce, roket, güçlendiricinin motorları ateşlendikten sonra ayrı bir son dakika iptali yaşadı. Bu iptallerden sonra Kaliforniya merkezli firma, fırlatmayı erteleme kararı aldı.

İTİCİ GAZ SICAKLIĞI SORUNU

Relativite'nin fırlatma kontrolörlerini neyin durdurduğu belli değil ve şirket henüz yeni bir lansman tarihi ve saati açıklamadı ancak firmanın, 17 Mart'a kadar günlük lansman için hava sahası kısıtlamalarına sahip.

Şirketin ilk denemesi geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşmişti. Bu ilk kalkış denemesi, roketin ikinci aşamasında itici gaz sıcaklığıyla ilgili bir sorun tespit edildikten sonra iptal edilmişti. Relativite, Cumartesi günkü iptalin aynı konuyla ilgili olup olmadığı ise açıklanmazken, firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlk veri incelemesine dayanarak, aracın sağlıklı olduğunu görüyoruz. Gerçekleşen nedeni hakkında daha fazla bilgi ve detay araştırıyoruz" denildi.

3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ UZAYA ÇIKIŞ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK

Terran 1 test uçuşu, Relativite Uzayı için önemli bir adımı temsil ediyor ve başarılı olursa, uzay teknolojisi endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olacak. Şirket, 3D baskının roket inşa etmeyi ve Ay ve Mars'a yapılan görevler için uzay kapsülleri ve diğer bileşenleri üretmeyi daha ucuz hale getirebileceğini söyledi.

YÜZDE 85'İ 3 BOYUTLU YAZICI İLE HAZIRLANDI

Kaliforniya merkezli Relativity Space şirketine ait Terran 1 adlı roketin motorları da dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 85'i şirketin Long Beach'teki fabrikasında üç boyutlu yazıcıda basılan parçalardan oluşturuldu. Havacılık ve uzay şirketi Relativity Space roketin gelecekteki versiyonlarında bu oranı yüzde 95'e çıkartarak tamamen yeniden kullanılabilir malzeme ile üretmeyi hedeflediği açıklandı.

12 MİLYON DOLARA MAL EDİLDİ

Üretim sürecinin zamanla roketleri daha ucuz ve daha hızlı hale getirmesi bekleniyor. Şirket, 33.5 metre yüksekliğe sahip, 2.8 metre genişliği olan ve 9 bin 280 kilogram ağırlığındaki Terran 1 roketini sadece 60 günde geliştirdiğini ve özel görevlerin tamamlanmasının yaklaşık 12 milyon dolara mal edildiğini ortaya koydu.

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