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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo - Teknoloji Haberleri

        Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo

        Galatasaray SK tarafından dünyada bir ilk olarak dijital taraftar tanıtıldı. Sosyal medyadan paylaşım yapacak dijital taraftarın ismi ise Leo olarak açıklandı. Peki dijital taraftar Leo kimdir? Nereden takip edilir?

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 13.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:00
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        Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo
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        Teknolojinin gelişimi dünya çapında futbol ve diğer sporları da önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Yalnızca spor ve sporcunun gelişimi için değil, teknoloji dünyasındaki e-spor ve fan token gibi birçok yeniliği de spor kulüpleri yakından takip ediyor. Leo ismi aslanı sembolize ederken, dijital taraftarın görüntüsü de insan vücudunda bir aslan şeklinde...

        DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATILDI

        Türkiye'nin önemli kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'dan ise teknoloji alanında yepyeni bir atılım geldi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada kulübün dünyada bir ilke imza atarak bir dijital taraftar tanıttığı duyuruldu. İsmi Leo olan dijital taraftarın Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek ile imza törenine katıldığı bir fotoğrafı da kulüp internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Dijital taraftarın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacağı açıklandı.

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        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo’yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

        LEO INFLUENCER OLACAK

        Açıklamada, "Leo hayatının merkezine Galatasaray’ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi. Leo aynı zamanda bir müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer.

        Büyük Galatasaray taraftarı Leo’yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak" denildi.

        Leo’nun kullanacağı sosyal medya hesapları ise aşağıdaki şekilde listelendi:

        Twitter: https://twitter.com/LeoTheFan1905

        Instagram: https://www.instagram.com/leothefan/

        Youtube: https://www.youtube.com/@leothefan

        Spotify: https://spotify.link/g3ESyI325yb

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