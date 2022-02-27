Duriye'nin katili, eşinin kuzeni çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duriye Taşdelen'in (24), eşi Emrah Taşdelen (26) ile telefonda konuşurken hırsızlık amacıyla içeri giren Nihat Kara (26) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

2 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen´i yaralı buldu. Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Nihat K., emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, genç kadın çığlık atınca da bıçakladığını itiraf etti.

ŞÜPHELİYE ADLİYE GİRİŞİNDE SALDIRI

Şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kara'ya, sevki sırasında polis aracından indirildiğinde, adliye önünde bekleyen Duriye Taşdelen'in yakınları saldırdı.

Şüpheli Nihat Kara, güçlükle adliyeye sokuldu. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Şüphelinin olayın yaşandığı eve giriş anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

ADLİYE ÖNÜNDE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Nihat Kara savcılık ifadesinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak şüphelinin adliyeye çıkarıldığının duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişi adliye binasında toplanarak duruma tepki gösterdi ve şüphelinin kendilerine verilmesini istedi.

Kalabalığın artması ve tüm uyarılara rağmen adliye binasının önünden ayrılmamaları üzerine jandarma ekipleri ile il merkezinden takviye çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz da adliye binası önüne gelerek vatandaşlara dağılmaları yönünde telkinlerde bulundu. Ancak kalabalığın adliye önünden ayrılmaması üzerine polis ekipleri biber gazı ve silahla havaya ateş açarak gruba müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında kalabalık arasından atılan taşlar sonucu 2 polis ile 2 bekçi hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kalabalık adliye önünden dağıtıldı.

ZIRHLI ARAÇLA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın dağıtılmasının ardından tutuklandıktan sonra uzun süre adliyede bekletilen şüpheli Nihat Kara, binadan çıkarılarak akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirilerek Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Duriye Taşdelen'in cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.

VALİ AYHAN: TOPLUMSAL HASSASİYET VUKU BULDU

İlçeyi ziyaret ederek son durum hakkında bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çok acı bir olay, ailemizin, ilçemizin başı sağ olsun. Böyle bir vahşi cinayet olunca toplumsal hassasiyet vuku buldu. Gün boyunca kaymakam, belediye başkanımız emniyet güçlerimizin metanetli, sabırlı, dikkatli davranışla süreci yönlendirdiler. Bu saat itibariyle de tutuklanan zanlı cezaevine yönlendirildi. Hemşehrilerimizden şunu rica ediyoruz. Biz devletiz, dikkatli olmalıyız. Elbette üzülüyoruz, yüreğimiz yanıyor, acı bir olay ama acıya yeni acılar katmamamız lazım, hassasiyet göstermemiz lazım. Anlıyoruz, vatandaşımızın da yüreği yanıyor ama metanetli olmalıyız.

Devletimiz gereğini yapıyor, hukuk gereğini yapıyor. Burada metanetle görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyor, milletimiz sağ duyuya davet ediyorum. Sivas'ımızın geçmişte yaşadığı olumsuzluklar var. Allah korusun aynı huzursuzluklar yaşamamalıyız. Bazen arada provokatörler olabilir, bazı kendini bilmezler olabilir. Bunların galeyanlarına, tahriklerine gelmemek gerekiyor."