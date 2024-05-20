Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki: Yüreğin yetiyorsa gel, buradayım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonu sahaya girip sevinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Özbek şunları söyledi:

"ALİ KOÇ BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR!"

"Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten sonra... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni!"

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"POLİSLER NEREDE?"

"Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyon maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok." "CESARETİN VARSA GEL, BURADAYIM!"