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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: TFF seçimi daha erken yapılmalı - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: TFF seçimi daha erken yapılmalı

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi yaptığı açıklamada TFF başkanlık seçiminin erkene çekilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:51
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        "TFF seçimi daha erken yapılmalı"
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçimli genel kurul tarihinin öne çekilmesi gerektiğini söyledi.

        Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Süper Lig kulüplerinin ortak görüşünün TFF'nin başarılı bir yönetim sergilemediği yönünde olduğunu dile getirdi.

        TFF Yönetimi'nin erken seçimle yenilenmesi gerektiğini kendisinin de defalarca belirttiğini söyleyen Özbek, erken seçim çağrısı yapılabilmesi için belli sayıda delege imzasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

        Galatasaray olarak oluşturulan imza kampanyasına destek vereceklerini açıkladıklarını ancak Mehmet Büyükekşi'nin bu açıklamanın ardından seçimli genel kurul kararı aldığını duyurduğunu hatırlatan Özbek, şöyle konuştu:

        "İMZA KAMPANYASININ GEREKLİLİĞİ KALMADI, DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ"

        "Bunun üzerine de imza kampanyasının, bize göre gerekliliği kalmadığını düşündük. Erken seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıkladılar. Tarih uygun mudur, değil midir ayrı bir şey. Bizce seçimin daha erken tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada önemsediğim husus Kulüpler Birliği içindeki bölünmeyi engellemek. Burada imza verenler olacak, vermeyenler olacak bu da birlikteliği yaralayacaktır. Zaten Mehmet Büyükekşi erken seçime 'evet' dediğine göre, seçimin de daha erken tarihe çekilmesi yönünde kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da defalarca kendisiyle görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. Bunun yolu da diyalog kapısını açık tutmak ve bu diyaloğu sürdürmek. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim düşüncemiz görüşerek, mutabık kalarak erken seçimi yapmak. Buradaki en önemli husus imza veren, vermeyen diye bölünmenin önüne geçmektir."

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptığı görüşmelerden uzlaşmanın sonuç vereceği izlenimini aldığını da sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Uzlaşmanın sonucunu denemek gerekli. Bundan sonuç alınamazsa ne yapılacak konusu, uzlaşmanın sonucunu beklemekten geçer. Sayın Mehmet Büyükekşi'yle konunun ehemmiyeti sebebiyle görüşüyoruz. Bu seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'yi görüşerek ikna etme çabasındayım. Bunları denedikten sonra ne yapacağımızı o zaman düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Büyükekşi'yle yaptığı görüşmenin içeriğini aktarmanın doğru olmayacağını da aktaran Dursun Özbek, şunları söyledi:

        "Galatasaray'ın görüşünün en önemli maddesi, Kulüpler Birliği'ndeki birlikteliği bozmamak. İmza verenler olacaktır, vermeyenler olacaktır. Bu bölünmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Birbirimizi ikna etmeye çalışıp bunu denemekte fayda olduğunu düşünüyorum."

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