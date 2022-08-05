Yaz döneminin beğenilerek izlenen dizisi Duy Beni, dün akşam Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Senaryosunu Makbule Kasif'in kaleme aldığı ve Süreç Film imzalı dizinin son bölümü oldukça heyecanlı geçti. Peki, Duy Beni 5. bölümde neler yaşandı. İşte haberimizin ayrıntıları...

DUY BENİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer. Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlanan peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.