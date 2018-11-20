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"ALİ'YLE YAŞADIĞIM GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

"Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum. Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadım. Ailemle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadım.