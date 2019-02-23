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Ali Ağaoğlu, ilişkide bana karşı çok saygılıydı. Bazı şeyler değişmeyeceği için Ali Ağaoğlu'yla ilişkim bitti. Aynı evin içinde birlikte vakit geçirmemiz çok zordu. Ali Ağaoğlu, çok fazla işiyle ilgilenirdi. Zamanla evin çalışanlarıyla arkadaş oldum.