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"ALİ AĞAOĞLU İLE YAŞADIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLEDİM" DEMİŞTİ...

Gülpınar, geçtiğimiz hafta, “Ali Ağaoğlu ile yaşadığımız günleri özlüyorum. Beni koruyup kollasaydı yine beraber olurdum” açıklamasını yapmıştı.