E-ticaret sitelerinden fiyat önlemi!

E-ticaret platformu Hepsiburada ve Trendyol, depremden faydalanarak fiyatlarda fahiş artış yapan satıcıların önüne geçmek için önlemlerini almaya başladı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde etkisini gösteren depremin yankıları sürüyor. Etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam etse de maalesef henüz herkes kurtarılabilmiş değil. An itibariyle 2 bin 921 ölü ve 15 bin 834 yaralının olduğu afetin ardından ihtiyaç duyulan battaniye gibi ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlara giderek durumdan faydalanmaya çalışan satıcıların da olduğu belirtiliyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre ünlü e-ticaret platformları konuyla ilgili önlemler almaya başladı.

BAKANLIK DA UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Hepsiburada fahiş fiyat artışı yapan satıcıların mağazalarının süresiz olarak askıya alınacağını bildirdi.