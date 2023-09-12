EA Sports FC 24'ün en iyi oyuncuları açıklandı Reyting haftasının ilk etabı olarak EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri açıklandı. En iyi kadın ve erkek futbolcu reytinglerinin yanında, Opta tarafından optimize edilen PlayStyles (Oyuncu Stilleri) teknolojisi ve Global Hero fragmanı da gösteriliyor

Fifa lisansının bırakılmasının ardından EA SPORTS FC 24 ismi ile yoluna devam eden futbol fanatiklerinin merakla beklediği oyunda performans 'rating'leri açıklandı. FC 24'te erkek ve kadın futbolunun en büyük liglerinin en iyi oyuncuları, performans reytinglerini Ultimate Team'de yer alan sanal sahaya taşımaya hazırlanıyor. Bu defa her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacak. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla, FC 24 dünyasındaki futbol kahramanlarının, ikonların ve efsanelerin, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacağı belirtildi.

Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.

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EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

İsim Soyisim Yaygın İsim Toplam Reyting Lig Adı Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F Erling Haaland 91 Premier League Kevin De Bruyne 91 Premier League Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F Lionel Messi 90 MLS Sam Kerr 90 Barclays WSL Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS Harry Kane 90 Bundesliga Caroline Graham Hansen 90 Liga F Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League Alex Morgan 89 NWSL Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS Virgil van Dijk 89 Premier League Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League Ada Hegerberg 89 D1 Arkema