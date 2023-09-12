EA Sports FC 24'ün en iyi oyuncuları açıklandı
Reyting haftasının ilk etabı olarak EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri açıklandı. En iyi kadın ve erkek futbolcu reytinglerinin yanında, Opta tarafından optimize edilen PlayStyles (Oyuncu Stilleri) teknolojisi ve Global Hero fragmanı da gösteriliyor
Fifa lisansının bırakılmasının ardından EA SPORTS FC 24 ismi ile yoluna devam eden futbol fanatiklerinin merakla beklediği oyunda performans 'rating'leri açıklandı. FC 24'te erkek ve kadın futbolunun en büyük liglerinin en iyi oyuncuları, performans reytinglerini Ultimate Team'de yer alan sanal sahaya taşımaya hazırlanıyor. Bu defa her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacak. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla, FC 24 dünyasındaki futbol kahramanlarının, ikonların ve efsanelerin, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacağı belirtildi.
Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.
EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri aşağıdaki gibi sıralanıyor: