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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun EA Sports FC 24'ün en iyi oyuncuları açıklandı - Teknoloji Haberleri

        EA Sports FC 24'ün en iyi oyuncuları açıklandı

        Reyting haftasının ilk etabı olarak EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri açıklandı. En iyi kadın ve erkek futbolcu reytinglerinin yanında, Opta tarafından optimize edilen PlayStyles (Oyuncu Stilleri) teknolojisi ve Global Hero fragmanı da gösteriliyor

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 12.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:13
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        FC 24'ün en iyi oyuncuları açıklandı
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        Fifa lisansının bırakılmasının ardından EA SPORTS FC 24 ismi ile yoluna devam eden futbol fanatiklerinin merakla beklediği oyunda performans 'rating'leri açıklandı. FC 24'te erkek ve kadın futbolunun en büyük liglerinin en iyi oyuncuları, performans reytinglerini Ultimate Team'de yer alan sanal sahaya taşımaya hazırlanıyor. Bu defa her oyuncunun gerçek dünya sahalarındaki oyun stilleri ve performansları reytinglerine yansıyacak. 20.000’e yaklaşan oyuncu kadrosuyla, FC 24 dünyasındaki futbol kahramanlarının, ikonların ve efsanelerin, oyunculara Ultimate Team’lerini şekillendirmek için devasa bir seçenek havuzu yaratacağı belirtildi.

        Ultimate Team'deki tüm oyuncular, liglerine ve gerçek dünyada karşı oynadıkları sporculara göre derecelendiriliyorlar. Reytingler, erkek ve kadın takımlarının bağımsız olarak oynadıkları diğer modlarla tutarlı olacak.

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        EA SPORTS FC 24'ün en iyi 24 oyuncusunun reytingleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

        İsim Soyisim Yaygın İsim Toplam Reyting Lig Adı
        Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats
        Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F
        Erling Haaland 91 Premier League
        Kevin De Bruyne 91 Premier League
        Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F
        Lionel Messi 90 MLS
        Sam Kerr 90 Barclays WSL
        Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League
        Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS
        Harry Kane 90 Bundesliga
        Caroline Graham Hansen 90 Liga F
        Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS
        Mohamed Salah 89 Premier League
        Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema
        María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F
        Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League
        Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS
        Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League
        Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League
        Alex Morgan 89 NWSL
        Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS
        Virgil van Dijk 89 Premier League
        Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League
        Ada Hegerberg 89 D1 Arkema
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