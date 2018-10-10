Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, iş toplantısından çıktıklarını belirten Ece Seçkin, “Düğün hazırlıkları başladı mı?” sorusuna “Evlenmek için acele etmiyoruz. Nişanımızı yaptık yaza doğru evleniriz herhalde. Henüz bir şeye karar vermedik.” diye cevap verdi.

"BEN MANKEN DEĞİLİM"

Bir hayranının kendisine yaptığı “Kısa boylu star mı olur” eleştirisini yorumlayan Seçkin, “Bu tarz muhabbetler takılmıyorum. Binlerce yorum geliyor. O an okuyacağım tuttu. İnsanların boyuyla, kilosuyla alay etmek anlamsız geliyor. Ben manken değilim. Milyonla beni dinliyor. Bazen yorumlar çığırından çıkıyor. Biraz daha insan olduğumuzu unutmadan yorum yapalım.” diye konuştu.

Öte yandan, Seçkin'in yüzüğü dikkat çekti.

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