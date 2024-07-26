Eda Erdem Dündar: Grubumuz zorlu ama biz hazırız

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu. Milletler Ligi'nin ardından kısa bir ara verdinden sonra yaklaşık 20 gündür kampa devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Erdem, "Maç saatleri erken olduğu için antrenörümüz top idmanlarını sabah saatine koydu. O yüzden sabahları top idmanı yapmak bizleri maç saatine hazırladı diyebilirim. Takım büyük bir özveriyle çalışıyor. Heyecanlıyız, az kaldı" ifadelerini kullandı.

"YAZDIĞIMIZ İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

3. kez olimpiyatlara katılacak olan olmasından dolayı, takım arkadaşlarıyla ne gibi fikir alışverişi yaptığının sorulması üzerine 37 yaşındaki futbolcu, "İlk gittiğim zaman çok heyecanlıydım ve benim oynadığım Londra Olimpiyatları tarihte en iyi organize edilmiş olimpiyatlar olarak adlandırılıyor. Tokyo’dan sonra Paris de, Londra’yla yarışacak şekilde hazırlanıyormuş. Öyle bir duyumlar aldık. Olimpiyat sporun zirvesi ama biz yazdığımız işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Onlara çok fazla stres yüklememeye çalışıyorum. Köyde çok güzel aktiviteler var. Çok başarılı elit sporcularla aynı yerde yemek yiyeceksiniz, yan yana yürüyeceksiniz. Sosyal olmaları gerektiğini de söylüyorum. Takımda herkes çok heyecan duyuyor. İlk defa katılacak sporcu arkadaşlarım için Paris, çok güzel bir deneyim olacak" diye cevap verdi.