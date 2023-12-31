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        14 yıl hapisle aranan hükümlü, gece kulubünde eğlenirken yakalandı

        EDİRNE'de14 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Mert Derebeyi, gece kulubünde eğlenirken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:55
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        14 yıl hapisle aranan hükümlü, gece kulubünde eğlenirken yakalandı
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        EDİRNE'de14 yıl hapis cezası Yargıtay'da onanınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Mert Derebeyi, gece kulubünde eğlenirken yakalandı.

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde 2017'de yapılan çay bahçesi ihalesini Ramiz M., kazandı. İhalenin ardından Mert Derebeyi, yanındaki 3 kişi ile Ramiz M.'yi zorla bir araca bindirip, çiftlik evine götürdü. İddiaya göre; el ve ayaklarını bağladıkları Ramiz M.'yi darbeden şüpheliler, daha sonra kaçtı. Ramiz M.'nin şikayeti üzerine yakalandıktan sonra tutuklanan Mert Derebeyi, 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçundan yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde yatan ve tahliye edilen Mert Derebeyi'nin cezası, Yargıtay tarafından onandı. Onama sonrası Mert Derebeyi için hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derebeyi gece saatlerinde bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan Derebeyi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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