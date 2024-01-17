Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler B.A. ve Ş.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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