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        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:58
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        Edirne'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler B.A. ve Ş.Ç'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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