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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşını öldürdüğü için müebbet hapis alan katile Yargıtay'dan "takdir indirimi" geldi

        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"

        Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen 42 yaşındaki Canan Çeviren'i öldüren 46 yaşındaki Ferhat İnne'ye, "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi, kararının gerekçesinde; sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmediğini, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber verdiğine dikkat çekerek, 'takdiri indirim' uygulanmamasının hukuka aykırı bulunduğunu belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:44
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        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
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        Manisa'da olay, 11 Aralık 2020 akşamı Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne (46), eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in (42) çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti.

        RUHSATLI SİLAHIYLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından İnne, yanında getirdiği ruhsatlı tabancasını Çeviren'e doğrultup, iki el ateşledi.

        2 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ

        Karnından vurulan Çeviren, omur kırığı, iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne, tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

        Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 16 Mayıs 2023'te görülen duruşmasında, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığı belirtildi ve İnne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        YEREL MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

        İnne'nin avukatı, indirim uygulanması için kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne taşıdı ancak sonuç değişmedi. Karar, bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 11 Aralık 2023 tarihinde oy birliği ile aldığı kararda, 'takdiri indirim' uygulanmamasının hukuka aykırı bulup, kararı bozdu.

        OLAY YERİNİ TERK ETMEDİ, SUÇ YERİNİ BİLDİRDİ

        1'inci Ceza Dairesi, gerekçe olarak sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber vermesini gösterdi. Yargıtay'ın kararı sonrası dava, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

        "KARAR, CESARETE SEBEBİYET VERMEKTE"

        Canan Çeviren'in ablası Serpil Çınar ve ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, karara tepki gösterdi. Avukat İplikçi, "Sanık hakkında Yargıtay tarafından takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması sebebiyle verilen karar bozularak gönderildi. Yargıtay'ın bu tutumu, gözünü kırpmadan bir kadını öldüren sanığın ve onun gibi nicelerinin cesaretlenmesine sebebiyet vermektedir. Kadın cinayetleri ile mücadelede caydırıcılıktan uzak olan bu tutum, bizleri fazlasıyla üzmüştür. Fakat sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.

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