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        Haberler Sağlık Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72

        Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72

        Yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki doluluk oranının yüzde 72 olmasına karşın, İstanbul'da bu oranın yüzde 83'e ulaştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:10
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        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Koca, risk grubunda olanlara uyarılarda bulundu.

        İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83

        Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirtti. Yoğun bakım servislerindeki son durumu anlatan Koca, Türkiye genelindeki doluluk oranının yüzde 72 olmasına karşın, İstanbul'da bu oranın yüzde 83'e ulaştığını ifade etti.

        EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU İL İSTANBUL

        Bakan Koca, "Servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı, yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

        "(ARTAN ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

        Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen artışa işaret eden Koca, "Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

        Bakan Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız" diye konuştu.

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