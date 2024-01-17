Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?

Emekliye ilave zam hesabı nasıl yapıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıkları için beklenen ilave zam oranını 5 puan olarak açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 37.57 yerine yüzde 42.57 oranında artırılacak. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltilecek. Peki ilave zam hesabı nasıl yapıldı? Emekliler bu ay zamlı aylıklarını nasıl alacaklar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilere ilave zamla ilgili merak edilenleri yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan ilave zam oranını açıkladı. 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 37.57 oranında artış yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 5 daha artış yaparak, zam oranını yüzde 42,6’ya çıkartacaklarını söyledi.

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Erdoğan, temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli memurlardan daha yüksek zam alacaklarını, böylece temmuz ayında tüm emeklilerin yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacağını belirtti.

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Erdoğan, en düşük emekli aylıklarını da 7.500 TL’den 10.000 TL’ye çıkartacaklarını söyledi.

TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAM ORANLARI NASIL EŞİTLENECEK?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli memur aylıkları hesaplanırken ise ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşmeyi aşan enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek.

Bu durumda, örneğin ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15 olursa SSK ve BAĞ-KUR aylıkları temmuz ayında yüzde 15 oranında artacak. Emekli memurlar açısından enflasyon farkı olmayacak ve sadece yılın ikinci yarısına ilişkin yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı alacaklar.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 36’lık enflasyon tahminine göre bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 24 oranında çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 24 artarken, emekli memur aylıkları yüzde 18.61 oranında artacak.

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Ocak ayına göre yıllık artış ise yüzde 15 enflasyon senaryosunda SSK ve BAĞ-KUR’da yüzde 63,96, Emekli Sandığı’nda yüzde 64,17; yüzde 24 enflasyon senaryosunda ise SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 76,79, Emekli Sandığı aylıklarında yüzde 77,02 oranında olacak. Böylece temmuz ayında tüm emeklilerin aylıkları birbirlerine eşitlenmiş olacak.

Emekli aylıkları arasında 6 aylık enflasyonun yüzde 30 olması durumunda yüzde 85,5 seviyelerinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 35 olması durumunda ise yüzde 92,5 seviyelerinde eşitlik sağlanacak.

Enflasyon senaryolarına göre temmuzda emekli maaş zamları ne olacak? Yüzde (%) Temmuz Zam Oranı Temmuzda hangi oranda dengelenecek Ocak-Haziran TÜFE artışı SSK, BAĞ-KUR Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR Emekli Sandığı 15,00 15,00 10,00 63,96 64,17 24,00 24,00 18,61 76,79 77,02 30,00 30,00 24,35 85,34 85,59 35,00 35,00 29,13 92,46 92,73

EMEKLİLER ZAMLI AYLIKLARINI NASIL ALACAK?

İlave zamlar ve en düşük emekli aylığının 10.000 TL’ye çıkartılması için kanun değişikliği yapılacak. Konuyla ilgili kanun teklifi yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

SSK’lıların emekli aylığı ödemeleri bugün başladığı için ilave zamma ilişkin kanun değişikliği bu ayki maaş ödemelerine yetişmeyecek. Bu nedenle, SSK ve BAĞ-KUR’lular bu ay emekli aylıklarını yüzde 37.57 zamlı olarak alacaklar.

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Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ise aralık ayındaki aylıkları bu kez yüzde 42,57 zam oranına göre hesaplanacak. Aradaki fark emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Örneğin, aralık ayında emekli aylığı 15.000 TL olan kişiye bu ay 20.635 TL ödenecek. Kanun çıktıktan sonra yüzde 42,57 zam oranı üzerinden yeniden hesaplandığında aylığı 21.385 TL’ye yükselecek. Bu kişiye kanun çıktıktan sonra 21.385 – 20.635 = 750 TL ilave zam farkı ödenecek. Başka bir ifadeyle ocak ayında ödenen tutarın üzerine yüzde 3,63 oranında fark verilecek. Emekliler ne kadar ilave zam farkı alacaklarını, şu anda e-Devlet’te görünen ve bu ay ödenecek emekli aylıklarını yüzde 3,63 ile çarparak hesaplayabilirler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA İLAVE ZAM FARKI NASIL ÖDENECEK?

Kök aylığı 7500 TL’nin altında olanların kök aylığı ise bu ayki ödemeler sırasında yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artırım sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylıkları 7500 TL olarak ödenecek, 7500 TL’yi aşanlara ise yeni tutar ödenecek.

Kanun çıktıktan sonra ise kök aylıklar yüzde 42,57 zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu hesaplama sonrasında 10.000 TL’nin altında kalan aylıklar 10.000 TL’ye tamamlanacak.

Bu ay 7.500 TL aylık alanlara kanun çıktıktan sonra 2.500 TL daha ödeme yapılacak.

Yüzde 42,57 zam sonrası kök aylığı 10.000 TL’yi aşanlar ise yeni tutar üzerinden hesaplanan farkı alacaklar.

Bunu örneklerle anlatalım.

Örnek 1: Aralık ayında kök aylığı 5.000 TL olan kişinin aylığı yüzde 37,57 artırım sonrası 6.878 TL olacak. Bu kişiye bu ay 7.500 TL ödenecek. Yüzde 42,57 zamla kök aylığı 7.128 TL’de kalacağı için 2.500 TL ilave zam farkı ödemesi yapılacak.

Örnek 2: Aralık ayında kök aylığı 6.000 TL olan kişinin aylığı yüzde 37,57 artırım sonrası 8.254 TL’ye yükseleceği için bu ay 8.254 TL alacak. Kanun çıktıktan sonra yüzde 42,57 zam uygulandığında kök aylığı 8.554’te kalacağı için emekli aylığı 10.000 TL’ye tamamlanacak. Bu kişiye 10.000 – 8.254 =1.746 TL ilave zam farkı ödenecek.

Örnek 3: Aralık ayında kök aylığı 7.200 TL olan kişinin aylığı yüzde 37,57 artırım sonrası 9.905 TL olacağı için bu ay bu tutarda maaş alacak. Kanun çıktıktan sonra aylığı yüzde 42,57 oranına göre hesaplandığında yeni zammı 10.265 TL’ye çıkacak. Bu kişiye 10.265 – 9.905 = 360 TL ilave zam farkı ödenecek.