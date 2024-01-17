Akıllı telefon pazarında liderliği Apple aldı Dünya çapında akıllı telefon pazarında 13 yıl aradan sonra ilk kez lider değişti. Apple, son dönemde güç kaybediyor gözükmesi, hisse değerinde liderliği kaybetmesine karşın iPhone 15'in son çeyrek performansı ile Samsung'u ciddi şekilde geride bırakarak 2023 yılının liderliğini almayı başardı. ABD'li üreticinin son çeyrekteki telefon sevkiyatı 80.5 milyon adet olurken, Samsung bu dönemde 53 milyon adette kalarak rakibine toplam liderliği de kaybetti.

Tüketici elektroniği pazarının en güçlü satış elemanlarından olan akıllı telefonlarda zirve uzun bir zamandır ilk kez değişti. Adı Samsung olmayan bir şirket en son 2010 yılında akıllı telefon satışlarında birinci olmayı başarırken, ABD'li teknoloji devi Apple bu hegemonyayı 2023 yılında kırmayı başardı.

Son 13 yıldır akıllı telefon pazarına ambargo koyan Samsung, 2010'dan bu yana ilk kez liderliğini kaybetti. ABD'li teknoloji firması yeni modeli iPhone 15'i tanıtması ile birlikte son çeyrekte beklentilerin üzerine çıkarak Samsung'u geride bırakmayı başardı. 2023'ün 4. çeyreğinde 80.5 milyon adetlik teslimat gerçekleştiren Apple, yüzde 24.7 pay almayı başardı. Aynı dönemde Samsung ise 53 milyon adet akıllı telefon teslimatı ile yüzde 16,3'lük pazar payında kaldı.

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Uzun bir süredir kan kaybeden bu sektör yavaş yavaş toparlanmaya girerken, yalnızca Apple'ın yükselişi değil Çinlilerin, Güney Koreli devden pazar payı çalması da Samsung'un önündeki önemli engellerden bir tanesi oldu.

PAZARDA TOPARLANMA SÜRÜYOR

Genel olarak, küresel akıllı telefon pazarı zorlu olmaya devam ediyor ancak ivme hızla toparlanmaya doğru ilerliyor. International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın ön verilerine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları 2023'te yıldan yıla %3,2 düşüşle 1,17 milyar adede geriledi. Bu, büyük ölçüde makroekonomik zorluklar ve yılın başlarında artan envanterin etkisiyle on yılın en düşük tam yıl hacmine işaret etse de, yılın ikinci yarısındaki büyüme, 2024 için beklenen toparlanmayı pekiştirdi. Dördüncü çeyrekte (4Ç23) yıllık bazda %8,5 büyüme ve %7,3'lük büyüme tahmininin üzerinde 326,1 milyon sevkiyat gerçekleşti.

"AGRESİF TAKAS TEKLİFLERİ İLE BÜYÜDÜ"

IDC'nin Worldwide Tracker ekibinin araştırma direktörü Nabila Popal, "2023'ün ikinci yarısında Transsion ve Xiaomi gibi düşük kaliteli Android oyuncularından gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyümeden kaynaklanan güçlü bir büyüme görsek de, en büyük kazanan açıkça Apple oldu" dedi.

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Popal, "Apple, ilk 3'te her yıl pozitif büyüme gösteren tek oyuncu olmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk kez her yıl 1 numarada yer alıyor. Tüm bunlar, artan düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kalmasına ve en büyük pazarı olan Çin'de Huawei'nin yenilenen rekabetine rağmen. Apple'ın devam eden başarısı ve dayanıklılığı, büyük ölçüde, şu anda pazarın %20'sinden fazlasını temsil eden, agresif takas teklifleri ve faizsiz finansman planları tarafından desteklenen premium cihazların artan eğiliminden kaynaklanıyor" yorumunda bulundu.,

"ANDROID ALANI KENDİ İÇİNDE ÇEŞİTLENİYOR"

IDC'nin Dünya Çapında Mobilite ve Tüketici Cihazı İzleyicileri grup başkan yardımcısı Ryan Reith, "Pazarın en üst sıralarında yer almadaki genel değişim, akıllı telefon pazarındaki rekabetin yoğunluğunu daha da vurguluyor. Apple, Samsung'un sıralamasındaki düşüşte kesinlikle bir rol oynadı ancak genel Android alanı kendi içinde çeşitleniyor. Huawei geri döndü ve Çin'de hızla ilerleme kaydediyor, OnePlus, Honor, Google ve diğerleri gibi markalar, üst düzeyin daha düşük fiyat aralığında çok rekabetçi cihazlar piyasaya sürüyor. Katlanabilir cihazlar ve akıllı telefondaki yapay zeka yetenekleriyle ilgili artan tartışmalar ilgi görüyor. Genel olarak, akıllı telefon alanı çok ilginç bir zamana doğru ilerliyor" şeklinde konuştu.

2023'ÜN SÜRPRİZİ ÇİNLİ TRANSSION

Akıllı telefon sevkiyatlarında en yüksek payı alan ilk 5 şirkete baktığımız zaman 2023'ün en büyük sürprizi olarak Çinli Transsion'un öne çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 6'lık bir paya sahip olan Çinli oyuncu, bu yılın son çeyreğinde 28.2 milyon, yıl toplamında ise 94.9 milyon adetlik akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek yılın öne çıkanı olmayı başardı ve 4. sırada yer aldı.

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FİRMA 2023 4.Ç SEVKİYAT RAKAMLARI 2023 4.ÇPAZAR PAYI 2022 4.ÇSEVKİYAT 2022 4.ÇPAZAR PAYI 4. Ç 23/4.Ç 22 BÜYÜME 1. Apple 80.5 MİLYON 24.7% 72.1 24.0% 11.6% 2. Samsung 53.0 MİLYON 16.3% 59.5 19.8% -10.9% 3. Xiaomi 40.7 MİLYON 12.5% 33.2 11.0% 22.7% 4. Transsion 28.2 MİLYON 8.6% 16.7 5.6% 68.6% 5. vivo 24.1 MİLYON 7.4% 22.9 7.6% 5.1% Diğer 99.5 MİLYON 30.5% 96.1 32.0% 3.5% TOTAL 326.1 MİLYON 100.0% 300.6 100.0% 8.5% Kaynak: IDC

2022 VE 2023 YIL TOPLAMI AKILLI TELEFON SATIŞLARI

ŞİRKET 2023 SEVKİYAT 2023 PAZAR PAYI 2022 SEVKİYAT 2022 PAZAR PAYI 2023/2022 BÜYÜME FARKI 1. Apple 234.6 MİLYON 20.1% 226.3 18.8% 3.7% 2. Samsung 226.6 MİLYON 19.4% 262.2 21.7% -13.6% 3. Xiaomi 145.9 MİLYON 12.5% 153.2 12.7% -4.7% 4. OPPO 103.1 MİLYON 8.8% 114.4 9.5% -9.9% 5. Transsion 94.9 MİLYON 8.1% 72.6 6.0% 30.8% Diğer 361.8 MİLYON 31.0% 377.2 31.3% -4.1% TOTAL 1,166.9 100.0% 1,205.9 100.0% -3.2%

HİSSE DEĞERİ KAYIPTA

Akıllı telefon pazarında elde ettiği bu büyümeye karşın Apple son aylarda hisse değeri liderliğini Microsoft'a kaptırdı. iPhone 15'in gücü ve son çeyrekteki büyük satış rakamlarına rağmen, Çinlilerin büyümesi ABD'li şirketin hisse değerlerine etki etmiş durumda.

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