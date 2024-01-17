Fatih Terim, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: Bakasetas...
Fatih terim yönetimindeki Panathinaikos, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı. Yunan ekibinin Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı renklerine bağladığı bildirildi
Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, devre arası transfer dönemine hızlı başladı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyuran Panathinaikos, Süper Lig'den bir ismi daha renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaşmaya vardı.
Gazetta'da yer alan habere göre, Panathinaikos, Trabzonspor ve Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından resmileşecek.
ANASTASIOS BAKASETAS'IN PERFORMANSI
Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Trabzonspor'a 2021'de Alanyaspor'dan transfer olan Bakasetas, 121 resmi maçta 33 gol ve 24 asistle önemli bir performans sergiledi.
TERİM İÇİN BİR İDDİA DAHA
Öte yandan kaleci arayan Panathinaikos, yerli bir ismi daha kadrosuna katabilir.
Terim'in Adana Demirspor forması giyen Ertaç Özbir'i istediği ileri sürüldü.