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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalyanlar duyurdu: Milan, Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Milan, Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor!

        Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:46
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        Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, İtalya'nın dev kulübü Milan'ın gündemine geldi.

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        İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Milano ekibi, sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

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        Brest'te forma giyen Brassier ve Sevilla'nın 21 yaşındaki yıldızı Nianzou'yu da takip eden İtalyan devi, bu isimler için somut bir adım atmadı.

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        Torino forması giyen Alessandro Buongiorno ile de ciddi şekilde ilgilenen Milan'ın bu isimlerden sonuç alamaması durumunda rotayı Abdülkerim'e çevirip Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

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        GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

        Haberin devamında sarı kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı için Milan'dan en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği, İtalyan devinin ise fiyatı aşağı çekmek için pazarlık yapabileceği belirtildi.

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        Öte yandan Milan dışında Rus kulüplerinin de Abdülkerim'i takip ettiği ifade edilirken, İtalyan ekibinin bu nedenle elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

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        Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 2547 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

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