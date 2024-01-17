Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.
Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
6 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
İrfan Can Eğribayat
Mert Müldür
Bonucci
Yusuf Akçiçek
Oosterwolde
Bartuğ Elmaz
Rade Krunic
Mert Hakan
Ryan Kent
Joshua King