Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada! Kocaeli'nde, 63 yaşındaki Muharrem Çiçek'in, annesine küfretmekle suçladığı yeğeni 35 yaşındaki Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlara ilişkin dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldürülen Aydın'ın, Çiçek'in oturduğu masaya gelip bir şeyler söylediği, ayağa kalkan Çiçek'in tabancasıyla ateş açtığı anlar yer aldı. Olay anında düğün salonunda yaşanan panik de kameraya yansıdı

Kocaeli'nde olay, 30 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi.

DAYI YEĞEN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre akrabasının düğününe katılan Muharrem Çiçek (63) ile daha önce annesi ve kız kardeşiyle tartışması nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın (35) karşılaşınca tartışma çıktı.

DÜĞÜN SALONUNDA KURŞUN YAĞDIRDI Çiçek, tartışma sırasında annesine küfretmekle suçladığı Aydın'ı yanındaki tabancayla vurdu. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın, kaldırıldığı hastanede öldü.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiçek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"YEĞENİME CEZAEVİNDE KUR'AN-I KERİM OKUTTUM" Davanın 2'nci duruşması dün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Muharrem Çiçek, "Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darp etti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Çok pişmanım. Yatıp kalkıp yeğenime dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur'an-ı Kerim okutturdum. Böyle bir şey olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

CİNAYET KAMERADA Soruşturma dosyasında yer alan ve dava dosyasına da eklenen, olay anına ilişkin düğün salonunun güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, tutuklu sanık Muharrem Çiçek'in tanıdıklarıyla masada otururken, Hakan Aydın'ın Çiçek'in yanına gelip bir şeyler söylediği anlar yer aldı.

PANİK ANLARI DİKKAT ÇEKTİ Devamında, elini tabancasına götürüp oturduğu yerden kalkan Muharrem Çiçek'in Aydın'a ateş açtığı, mermilerin isabet etmesiyle Aydın'ın yere düştüğü, Çiçek'in olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay sırasında düğün salonunda bulunanların yaşadığı panik de kameralara yansıdı.