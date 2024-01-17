Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

        Edirne'de jandarmanın vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarmanın vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam etti.

        Bu kapsamda ekipler Uzunköprü'de aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

        Jandarma ekipleri Lalapaşa ilçesinde de zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        BİLSEM'in "mucit öğrencileri" teknolojik yarışa destek veriyor
        BİLSEM'in "mucit öğrencileri" teknolojik yarışa destek veriyor
        Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere ayetleri büyük harflerle yazara...
        Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere ayetleri büyük harflerle yazara...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı