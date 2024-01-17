Melisa Döngel: Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu
Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda; "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna; "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtını vermişti. Bebek'te görüntülenen Döngel'e; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu soruya; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama bir kız arkadaşım, benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevapladı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Döngel, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Yeni projelerinden söz eden 24 yaşındaki Melisa Döngel; "Yeni bir proje için şan dersleri alıyorum." dedi.
"OYUNCULARIN BÜYÜK ESTETİKLER YAPMASINA KARŞIYIM"
"Ben oyuncuların büyük estetikler yapmasına karşıyım" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, "Çünkü mimikler gidiyor. O zaman da birçok şey inandırıcı olmuyor. Ufak botokslar yapmaya karşı değilim. Ben de geçmişte yaptırdım ama artık yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDAN ÇIKARDIM"
Melisa Döngel'e, geçtiğimiz aylarda, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna verdiği, "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtı hatırlatılarak yöneltilen; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna ise; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama benim bir kız arkadaşım benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevap verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram