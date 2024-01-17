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        Haberler Magazin Melisa Döngel: Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu - Magazin haberleri

        Melisa Döngel: Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu

        Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda; "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna; "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtını vermişti. Bebek'te görüntülenen Döngel'e; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu soruya; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama bir kız arkadaşım, benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:57
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Döngel, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

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        Yeni projelerinden söz eden 24 yaşındaki Melisa Döngel; "Yeni bir proje için şan dersleri alıyorum." dedi.

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        "OYUNCULARIN BÜYÜK ESTETİKLER YAPMASINA KARŞIYIM"

        "Ben oyuncuların büyük estetikler yapmasına karşıyım" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, "Çünkü mimikler gidiyor. O zaman da birçok şey inandırıcı olmuyor. Ufak botokslar yapmaya karşı değilim. Ben de geçmişte yaptırdım ama artık yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.

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        "HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

        Melisa Döngel'e, geçtiğimiz aylarda, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna verdiği, "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtı hatırlatılarak yöneltilen; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna ise; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama benim bir kız arkadaşım benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevap verdi.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #Melisa Döngel
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